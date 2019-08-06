Власти заявили о пропаже человека после взрывов под Ачинском

Власти заявили о пропаже человека после взрывов под Ачинском

Губернатор Красноярского края Александр Усс проинформировал, что после взрывов боеприпасов на военном складе в Ачинском районе один человек пропал без вести, передает ТАСС.

По словам краевого главы, речь идет о гражданском лице.

Днем 5 августа на территории военного склада в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, это привело к взрывам. Спасатели проводили эвакуацию в радиусе 20 км от места пожара, всего вывезено 16 тыс. человек. Временные пункты размещения были организованы в населенных пунктах Горны и Ястребово. В результате взрывов в больницу госпитализированы 12 человек.

В тушении пожара задействуют десять самолетов Ил-76. В Минобороны потребовали решить вопрос с ликвидацией горения к концу дня.