К тушению пожара на военном складе под Ачинском привлекли 10 самолетов

К тушению пожара на военном складе под Ачинском привлекли 10 самолетов

Военно-транспортные самолеты Ил-76 и вертолеты будут тушить пожар на артиллерийском складе в Красноярском крае. Об этом заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что в тушении пожара будут задействованы 10 самолетов Ил-76. По словам Булгакова, вопрос с ликвидацией горения должен быть решен к концу дня.

Днем 5 августа на территории одного из складов воинской части в поселке Каменка Ачинского района произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Спасатели проводили эвакуацию в радиусе 20 км от места пожара, пункты временного размещения были организованы в населенных пунктах Горный и в Ястребово. В Ачинской области в связи с возгоранием ввели режим ЧС. Детонация пороховых снарядов прекратилась утром 6 августа. В результате взрывов госпитализировали 12 человек.

Минобороны сообщало, что к тушению пожара подключились два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14».