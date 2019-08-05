В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала российские власти «обеспечить полное уважение основополагающего права человека на свободу мирных собраний». Сообщение опубликовано на сайте Совета Европы.

Миятович в письме к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от 2 августа выразила обеспокоенность массовыми задержаниями на несогласованной акции в Москве 27 июля, а также сообщениями о «чрезмерном применении силы со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих, не оказывавших сопротивление, и журналистов».

Комиссар в своем письме запросила комментарий Колокольцева по поводу большого количества задержаний на акции 27 июля в Москве, чрезмерного применения силы к протестующим и ответственности за это сотрудников полиции.

«Ввиду большого количества задержаний во время акций протеста в Москве 27 июля 2019 года я призываю Вас пересмотреть методы и критерии, применяемые сотрудниками полиции для определения и задержания лиц во время мирных собраний», — говорится в документе.