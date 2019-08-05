В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,57 +0,30 EUR Бирж. 73,48 +1,00 Brent 60,62 -2,43% USD Нал. 66,00 63,03 EUR Нал. 73,83 70,72 USD ЦБ 65,05 +0,41 EUR ЦБ 72,37 +0,67 EUR/USD 1,1205 +0,0100 BTC/USD Бирж. 11 789,00 +815,00 IMOEX 2 649,16 -0,96% RTSI 1 282,29 -0,84% DJIA 25 613,91 -3,29% Nasdaq 7 694,53 -3,87%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
Китайский юань/Рубль ₽9,5 (+2,91%) прогноз Альпари к 02.09.19
Berkshire Hathaway $226 (+14,44%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 431,36 (+8,57%) прогноз Sberbank Investment Research к 23.07.20
Китайский юань/Рубль ₽9,5 (+2,91%) прогноз Альпари к 02.09.19
Berkshire Hathaway $226 (+14,44%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
ТГК-1 ₽0,013 (+26,48%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 65,05 (+0,41) Quote, 12:37
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 72,37 (+0,67) Quote, 12:37
«Сочи» объявил о переходе Нобоа из «Зенита» Спорт, 22:02 Украинский юрист заявил о деле о поездке окружения Порошенко на Мальдивы Политика, 21:52 В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах Политика, 21:42 «Спартак» объявил о переходе Тиля и дал ему номер Глушакова Спорт, 21:17 Врачи приняли решение ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки Общество, 21:08 Красноярский губернатор назвал критической ситуацию после взрыва склада Общество, 21:03 Власти ввели режим ЧС в Ачинском районе после взрывов на военном складе Общество, 20:32 Глушакова заявили на первый матч после ухода из «Спартака» Спорт, 20:12 Цена на нефть марки Brent упала ниже $60 Финансы, 20:11 Минобороны отправило роботов тушить пожар на военном складе под Ачинском Общество, 20:08 Трамп потребовал смертной казни за массовые убийства на почве ненависти Общество, 19:57 В Ачинске после взрывов на военном складе открыли эвакуационные пункты Общество, 19:56 СМИ анонсировали покупку клубом ВТБ футболиста «Боруссии» за €20 млн Спорт, 19:53 Курс евро превысил 73 руб. Финансы, 19:37
Политика ,  
0 
В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала российские власти «обеспечить полное уважение основополагающего права человека на свободу мирных собраний». Сообщение опубликовано на сайте Совета Европы.

Миятович в письме к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от 2 августа выразила обеспокоенность массовыми задержаниями на несогласованной акции в Москве 27 июля, а также сообщениями о «чрезмерном применении силы со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих, не оказывавших сопротивление, и журналистов».

Политика
В Москве арестовали более 100 участников митингов 27 июля и 3 августа

Комиссар в своем письме запросила комментарий Колокольцева по поводу большого количества задержаний на акции 27 июля в Москве, чрезмерного применения силы к протестующим и ответственности за это сотрудников полиции.

«Ввиду большого количества задержаний во время акций протеста в Москве 27 июля 2019 года я призываю Вас пересмотреть методы и критерии, применяемые сотрудниками полиции для определения и задержания лиц во время мирных собраний», — говорится в документе.

Политика
Несогласованная акция в центре Москвы. Главное

На несогласованной акции 3 августа, то есть после того как письмо Колокольцеву было отправлено, правоохранительные органы опять задержали около тысячи мирных протестующих, говорится в сообщении Совета Европы.

Несогласованные акции 27 июля и 3 августа в Москве были вызваны отказом Мосгоризбиркома зарегистрировать часть независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. По данным МВД, 27 июля было задержано 1074 человека, правозащитная организация «ОВД-Инфо» сообщала о 1373 задержанных. На акции 3 августа, по официальным данным, были задержаны 600 человек, а по данным правозащитников — 1001 человек.

После акции 27 июля члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили 15 отделений полиции для проверки условий содержания задержанных. По их словам, основные жалобы касались длительного содержания в автозаках, где количество человек превышало количество сидячих мест. Также в отделениях МВД «Останкино» и «Тверское» задержанные жаловались на избиения при задержании, один из них получил травму головы.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Мэр Москвы Сергей Собянин завил, что полицейские и сотрудники Росгвардии действовали на митинге «совершенно адекватно», а применять силу их «просто вынудили». По его словам, задержания на Трубной площади 27 июля начались после того, как участники акции перешли к открытым действиям: «попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских».

После акции 3 августа Собянин сказал, что ее организаторы намеренно втянули людей в массовые беспорядки, а сами участники не имели «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму».

Следственный комитет расследует уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия к представителям власти.

Теги: Совет Европы, выборы в Мосгордуму, задержания
Материалы по теме
Суд арестовал еще троих участников акции протеста 27 июля
Общество
СМИ узнали о первом уголовном деле против задержанного на акции 3 августа
Общество
МИД Франции потребовал отпустить задержанных на акции в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter