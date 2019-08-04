Собянин заявил о желании устроителей акций втянуть москвичей в беспорядки

Мэр столицы считает, что организаторы акций устраивают несогласованные мероприятия не для блага людей, а «ради чьих-то политических целей». По разным данным, на митинге, прошедшем 3 августа, полиция задержала от 600 до 830 человек

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Организаторы не согласованных с властями столицы митингов в Москве преследовали цель втянуть участников в массовые беспорядки. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр города Сергей Собянин.

«Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки. <...> Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», — сказал глава столичной администрации (цитата по ТАСС).

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