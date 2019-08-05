Минэнерго определилось с ответственным за график экспорта нефти

Утверждением графика транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы территории России будет заниматься заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов. Это следует из сообщения Минэнерго, которое поступило в РБК.

Также, помимо основных обязанностей, Тихонов будет курировать импортозамещение, формирование и обеспечение реализации основных технологических и научных приоритетов в целях инновационного развития, в том числе внедрение принципов деятельности организаций ТЭК на основе наилучших доступных технологий.

Раньше утверждением графика транспортировки нефти занимался первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер. После того как в марте этого года он стал врио губернатора Челябинской области, эти функции были возложены на замминистра Павла Сорокина.

Тихонов стал заместителем министра недавно, в конце июля. До этого он в 2003–2008 года был заместителем губернатора Красноярского края, затем — первым зампредом ВЭБа. С 2013 года Тихонов руководил ФГБУ «Российское энергетическое агентство».