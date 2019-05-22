Минэнерго назвало сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию

Кондиционная российская нефть продолжает движение в сторону границы Венгрии и Словакии, ее поступление на соответствующие узлы учета ожидается в течение недели. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России, поступившем в РБК.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с «дорожной картой», поставка нефти, соответствующей нормативным показателям содержания хлороорганических соединений, в направлении порта Усть-Луга и белорусские НПЗ восстановлена.

Кроме того, продолжаются переговоры с Варшавой по поводу прокачки кондиционной нефти в направлении узла учета Адамова Застава. «При этом с российской стороны реализован ряд мероприятий, необходимых для скорейшего возобновления прокачки», — добавили в Минэнерго.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Польша ведут переговоры об очистке трубопровода от загрязненной хлороорганикой нефти, однако остается «много загвоздок». Вице-премьер добавил, что польская сторона интересуется, какую скидку на нефть готова предоставить Москва.