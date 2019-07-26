Минэнерго предложило учесть в тарифе траты на мониторинг грязной нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что затраты «Транснефти» в связи с усилением мониторинга хлоридов в нефти целесообразно включить в тарифы на прокачку. Об этом сообщает ТАСС.

«Ну а за счет чего это [ежедневный мониторинг содержания хлоридов в сдаваемой нефти] должно быть? Если есть такие затраты и они дополнительные, но от этого никуда не деться для того, чтобы обеспечить нормальный контроль за такими случаями», — сказал Новак.

По его словам, ранее достаточно было проверки раз в 10 дней, однако после апрельского инцидента возникла потребность в проведении ежедневных анализов.

Министр напомнил, что с 1 июля запрещено использование органических хлоридов при добыче нефти. Однако есть двухлетний переходный период, когда их допустимо применять. «Есть требование, технический регламент Евразийского союза, который вступил в силу, по которому жесткое ограничение — не более 6 ppm», — отметил Новак.