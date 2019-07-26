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Alphabet $1 385 (+11,23%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,11%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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Минэнерго предложило учесть в тарифе траты на мониторинг грязной нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что затраты «Транснефти» в связи с усилением мониторинга хлоридов в нефти целесообразно включить в тарифы на прокачку. Об этом сообщает ТАСС.

«Ну а за счет чего это [ежедневный мониторинг содержания хлоридов в сдаваемой нефти] должно быть? Если есть такие затраты и они дополнительные, но от этого никуда не деться для того, чтобы обеспечить нормальный контроль за такими случаями», — сказал Новак.

По его словам, ранее достаточно было проверки раз в 10 дней, однако после апрельского инцидента возникла потребность в проведении ежедневных анализов. 

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Министр напомнил, что с 1 июля запрещено использование органических хлоридов при добыче нефти. Однако есть двухлетний переходный период, когда их допустимо применять. «Есть требование, технический регламент Евразийского союза, который вступил в силу, по которому жесткое ограничение — не более 6 ppm», — отметил Новак. 

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«Татнефть» ответила на обвинения в загрязнении «Дружбы» хлорорганикой

В апреле 2019 года повышенная концентрация хлорорганических соединений в нефти стала причиной приостановки экспортных поставок по трубопроводу «Дружба». По версии Следственного комитета, грязная нефть была загружена в нефтепровод через узел учета Самара — Унеча для сокрытия хищений. Польша, Германия, Венгрия, Словакия и Украина временно приостановили закупку российской нефти. Чистая нефть начала поступать по нефтепроводу в мае. 

Теги: «Транснефть», Минэнерго
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