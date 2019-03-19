Путин назначил чиновника из Минэнерго Текслера главой Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. Президент ее принял и назначил исполнять обязанности главы региона первого замминистра энергетики Алексея Текслера. Кто заменит его в министерстве, пока не известно

Алексей Текслер (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Первый замминистра энергетики Алексей Текслер назначен временно исполняющим обязанности губернатором Челябинской области. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что глава государства во вторник принял отставку губернатора региона Бориса Дубровского.

Сам Путин на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России» заявил, что хочет забрать Текслера на «другую работу».

«Не знаю, слышали ли вы или нет, хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя Текслера, — заявил российский лидер. — Ну и у всех у нас была определенная тревога, что мы там забираем слишком много людей, до этого еще заместителя забрали. Но я смотрю на вас, смотрю на вашего коллегу и, думаю, что у вас еще большой задел кадровый в министерстве».

Президент уже провел рабочую встречу с Алексеем Текслером, кадры с этой встречи показал телеканал «Россия 24». Путин отметил, что Текслеру предстоит возглавить «чрезвычайно важный промышленный регион», а врио губернатора пообещал приложить усилия, чтобы получить поддержку жителей Челябинской области.

«Владимир Владимирович, я готов возглавить регион, спасибо за доверие, — сказал теперь уже бывший первый замминистра. — Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология». Текслер отметил, что в Челябинской области есть и экологические проблемы, которые нужно решить.