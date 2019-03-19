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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Путин назначил чиновника из Минэнерго Текслера главой Челябинской области
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. Президент ее принял и назначил исполнять обязанности главы региона первого замминистра энергетики Алексея Текслера. Кто заменит его в министерстве, пока не известно
Алексей Текслер (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Первый замминистра энергетики Алексей Текслер назначен временно исполняющим обязанности губернатором Челябинской области. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что глава государства во вторник принял отставку губернатора региона Бориса Дубровского.

Сам Путин на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России» заявил, что хочет забрать Текслера на «другую работу».

«Не знаю, слышали ли вы или нет, хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя Текслера, — заявил российский лидер. — Ну и у всех у нас была определенная тревога, что мы там забираем слишком много людей, до этого еще заместителя забрали. Но я смотрю на вас, смотрю на вашего коллегу и, думаю, что у вас еще большой задел кадровый в министерстве».

Президент уже провел рабочую встречу с Алексеем Текслером, кадры с этой встречи показал телеканал «Россия 24». Путин отметил, что Текслеру предстоит возглавить «чрезвычайно важный промышленный регион», а врио губернатора пообещал приложить усилия, чтобы получить поддержку жителей Челябинской области.

«Владимир Владимирович, я готов возглавить регион, спасибо за доверие, — сказал теперь уже бывший первый замминистра. — Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология». Текслер отметил, что в Челябинской области есть и экологические проблемы, которые нужно решить.

«Но и социально-экономическое развитие, рост благосостояния жителей, дороги, сельское хозяйство», — продолжил перечислять задачи Текслер, отметив, что Челябинская область является не только промышленным, но и аграрным регионом.

В январе Текслер вошел в обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства.

Текслер не ответил на звонки РБК. Представитель Минэнерго пока не ответил на вопрос РБК, кто сменит его на посту заместителя министра по электроэнергетике.

Алексей Текслер родился в 1973 году в Челябинске, закончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии»

Занимал различные должности в «ГМК «Норильский никель», в 2008 — 2009 годах был главой администрации Норильска. На должность замминистра энергетики назначен в 2013 году, с 2014 года — первый заместитель.​

Входит в советы директоров «Зарубежнефти» и «Федерального испытательного центра», был председателем Совета директоров «АНК «Башнефть»

Авторы: Маргарита Девяткина, Алина Фадеева
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