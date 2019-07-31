«Транснефть» выплатила Украине компенсацию за грязную нефть

Российская компания «Транснефть» выплатила украинскому оператору магистральных нефтепроводов «Укртранснафта» компенсацию в размере €2,3 млн из-за попадания некачественной нефти в нефтепровод «Дружба». Об этом украинская компания сообщила на своей странице в Facebook.

Такая компенсация позволит покрыть недополученный доход компании из-за временной остановки транзита в апреле, сказано в сообщении. В компании уточнили, что размер выплаты определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит с ОАО «Транснефть».

В конце июля «Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе». Компания, заявила, что готова выплатить нефтяным компаниям в качестве компенсации максимум $15 за баррель.