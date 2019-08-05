В России возбудили 277 уголовных дел из-за лесных пожаров

В России возбудили 277 уголовных дел из-за лесных пожаров

Инспекторы государственного пожарного надзора по состоянию на 31 июля завели 277 уголовных дел после проверок сообщений, связанных с лесными пожарами. Об этом заявил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев на совещании в Госдуме, передает ТАСС.

По словам Кобзева, дела возбудили по ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

При этом дознаватели после проверки материалов по факту лесных пожаров отказались возбуждать дела в 3,3 тыс. случаев.

СК 1 августа возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Министерства лесного хозяйства Красноярского края по подозрению в отсутствии необходимых действий для тушения пожаров, возникших еще в марте.