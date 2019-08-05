Суд оставил под арестом счета Абызова на 437 млн руб.

Мосгорсуд признал законным арест более 437 млн руб. на счетах бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Суд оставил постановление Басманного районного суда Москвы о наложении ареста на денежные средства Абызова М.А., находящихся на двух расчетных счетах без изменения, жалобу без удовлетворения», — заявили в суде.

Денежные средства Абызова, хранящиеся на расчетных счетах, были арестованы 1 апреля. На следующий день суд арестовал его имущество: три квартиры, четыре комнаты и одно машино-место в столице, а также два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье.

10 июля Басманный суд сообщил, что сумма арестованных средств Абызова на счетах в банке составила €121,7 млн (около 9 млрд руб.). Как позднее заявил сам экс-министр, из-за ареста его активов приостановлена работа более 20 компаний.