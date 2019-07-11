Абызов заявил о блокировке работы 20 компаний из-за ареста активов

Работа более 20 компаний бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, приостановлена из-за ареста его активов и имущества. Об этом Абызов заявил в суде, передает ТАСС.

«Действует закон сильного, я в клетке, поэтому можно делать, что угодно. Следственные органы это и делают», — сказал экс-министр.

«Уже арестовано имущество и денежные средства на сумму, в разы превышающую ущерб, всего на 20 млрд 629 млн руб.», — отметил адвокат Абызова Сергей Дрозда.

В Басманном суде 10 июля сообщили, что сумма арестованных средств Абызова на счетах в банке составила €121,7 млн (около 9 млрд руб.).

Абызова задержали 26 марта сотрудники ФСБ. Его заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Против него и еще пяти человек завели уголовное дело.