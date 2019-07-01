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Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Организаторы саммита G20, прошедшего в японской Осаке, разместили на официальном сайте организации видеозапись, демонстрирующую карту Японии с включенными в нее четырьмя островами Курильской гряды, которые принадлежат России.

Сам видеоролик был опубликован 19 февраля текущего года в Youtube-аккаунте премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Видеофрагмент, демонстрирующий карту Японии с грядой Курильских островов, появляется на записи на третьей секунде.

Ранее Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 подтвердил намерение Токио в дальнейшем продвигать продолжающиеся с Москвой переговоры по вопросу заключения мирного договора.

До этого президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии планов «спускать российский флаг» на Курилах. По словам Путина, Россия намерена реализовать ряд программ по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора о Курильских островах. В Токио считают острова Кунашир, Шикатан, Итуруп и гряды Хабомаи своими «северными территориями». При этом Россия полагает, что они перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

Теги: Япония, саммит G20, Курильские острова, видеоролик
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