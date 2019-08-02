Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал идею обнуления налогов на Курильских островах интересной. Об этом он сказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

«Я сейчас не предвосхищаю результаты, давайте посмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в том регионе — в Сахалинской области и в целом на Курильских островах», — сказал Медведев, отметив, что для активизации бизнеса на этих островах необходим «специальный инструмент», передает агентство.

Рассмотреть возможность обнуления налогов на Курилах премьер-министру предложил исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает агентство. По его словам, такое решение позволит региону привлечь инвесторов и активно развивать территорию.

Ранее Медведев на совещании в регионе заявил, что Дальний Восток получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Глава кабмина уточнил, что до 2021 года должны быть построены несколько десятков соцобъектов вроде больниц, школ и детских садов, а также спортивные, культурные и транспортные объекты.