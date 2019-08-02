Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,36 +0,73 EUR Бирж. 71,34 +0,84 Brent 65,20 +0,06% USD Нал. 65,12 63,82 EUR Нал. 72,14 71,06 USD ЦБ 63,83 +0,42 EUR ЦБ 70,47 -0,26 EUR/USD 1,1087 +0,0009 BTC/USD Бирж. 10 451,00 +51,00 IMOEX 2 729,42 -0,37% RTSI 1 346,40 -1,00% DJIA 26 583,42 -1,05% Nasdaq 8 111,12 -0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 63,83 (+0,42) Quote, 01 авг, 12:28
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 70,47 (-0,26) Quote, 01 авг, 12:28
В ГИБДД назвали возможного виновника ДТП с пятью погибшими на Ставрополье Общество, 09:23 «Сент-Луис» заключил контракт с российским хоккеистом Александровым Спорт, 09:18 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 09:15 Еще одного человека задержали по делу о массовых беспорядках в Москве Политика, 09:11 Бизнес из декрета: 10 вдохновляющих историй Pink, 09:01 Экс-глава «Билайна» оказался создателем «Uber для видео» Технологии и медиа, 09:01 СМИ узнали о лишении Неймара премии в €5 млн Спорт, 08:57 Да как он мог! Бывший сотрудник создал компанию-конкурента Pro, 08:57 В Москва аномально дорожают однокомнатные квартиры: что происходит Недвижимость, 08:47  Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 08:45 Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах Экономика, 08:41 Шесть взрывов прогремели в Бангкоке Общество, 08:39 Правительство утвердило правила работы единой системы страхования жилья Финансы, 08:30 Минздрав назвал регионы с самым большим числом абортов Общество, 08:27
Экономика ,  
0 
Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал идею обнуления налогов на Курильских островах интересной. Об этом он сказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

«Я сейчас не предвосхищаю результаты, давайте посмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в том регионе — в Сахалинской области и в целом на Курильских островах», — сказал Медведев, отметив, что для активизации бизнеса на этих островах необходим «специальный инструмент», передает агентство.

Рассмотреть возможность обнуления налогов на Курилах премьер-министру предложил исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает агентство. По его словам, такое решение позволит региону привлечь инвесторов и активно развивать территорию.

Ранее Медведев на совещании в регионе заявил, что Дальний Восток получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Глава кабмина уточнил, что до 2021 года должны быть построены несколько десятков соцобъектов вроде больниц, школ и детских садов, а также спортивные, культурные и транспортные объекты.

Теги: Дмитрий Медведев, налоги, Курильские острова
Материалы по теме
Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года
Экономика
Кабмин выделил более 15 млрд руб. на поддержку регионов Дальнего Востока
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter