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Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
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Общество ,  
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В Якутии за сутки ликвидировали десять лесных пожаров

В Якутии за минувшие сутки ликвидировано десять природных пожаров на площади 3,7 тыс. га. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

При этом возникло восемь пожаров на площади 103 га, еще семь локализовано на площади 732 га. Всего в настоящее время на территории Якутии зарегистрировано 108 природных пожаров на площади более 1,2 млн га.  

В тушении лесных пожаров задействованы 860 человек и 96 ед. техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки применялись пять воздушных судов. В частности, самолет Бе-200 сбросил в Усть-Алданском районе 55 т. воды, два вертолета Ми-8 тушили пожары в Сунтарском районе. Всего авиацией МЧС выполнено 203 вылета, совершено 242 сбросов воды общим объемом 856 т. 

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Как выглядят из космоса пожары в Сибири. Фотогалерея

Ранее Счетная палата России посчитала ущерб от лесных пожаров. Так, с января по июнь текущего года в стране возникло 7,6 тыс. природных возгораний, ущерб от которых составил 2,4 млрд руб. Уточняется, что государство потратило на охрану лесов от пожаров 6,6 млрд руб.    

По состоянию на 2 августа на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края действуют 388 очагов лесных пожаров. На особом контроле находятся три лесных пожара в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

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Реакция соцсетей на пожары. Что не так с акцией #СпаситеСибирь

По данным «Авиалесоохраны», на территории России зафиксированы 160 лесных пожаров на площади 122 тыс. га. Общая площадь пожаров, по которым прекращены работы по тушению, составляет 3 млн га. МЧС сообщало, что дым от пожаров в Сибири накрыл более 600 населенных пунктов страны.   

Теги: Республика Саха (Якутия), лесные пожары
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