Дым от пожаров в Сибири накрыл более чем 600 населенных пунктов России

Дым от пожаров в Сибири накрыл более чем 600 населенных пунктов России

В России в зоне задымления от лесных пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири остаются более 600 городов и деревень. Об этом говорится на сайте МЧС.

«Сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах 34 районов наблюдаются задымления», — указывает МЧС.

«Наибольшая площадь пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутии)», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По данным «Авиалесоохраны», на территории России 2 августа зафиксированы 160 лесных пожаров на площади 122 тыс. га. Общая площадь пожаров, по которым прекращены работы по тушению, составляет 3 млн га.