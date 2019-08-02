Скорость распространения лесных пожаров уменьшилась в пять раз

Скорость распространения лесных пожаров уменьшилась в пять раз

Ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сейчас на на территории трех регионов — Якутии, Иркутской области и Красноярского края — действуют 388 очагов лесных пожаров. За последние сутки пожарные ликвидировали 19 очагов, отметили в ведомстве. На особом контроле находятся три лесных пожара, которые действуют в пятикилометровой зоне от населенных пунктов (два — в Красноярском крае, один — в Иркутской области).

По данным МЧС, к тушению природных пожаров привлечены более 9 тыс. человек и 2,8 тыс. единиц техники. Особое внимание министр поручил уделить пожарам в природных заповедниках, в частности в федеральном государственном заповеднике «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области.

Ранее МЧС сообщало, что дым от пожаров в Сибири накрыл более 600 населенных пунктов страны. По данным «Авиалесоохраны», на территории России 2 августа зафиксированы 160 лесных пожаров на площади 122 тыс. га. Общая площадь пожаров, по которым прекращены работы по тушению, составляет 3 млн га.