В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя

В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки. По состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 мск) он составил 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ранее, 28 июля, уровень воды в Ие из-за обильных осадков превысил критическую отметку в 700 см. Тогда же в Тулуне начали эвакуацию жителей из-за угрозы паводка. Кроме того, на территории города был введен режим ЧС.

В Тулуне перекрыли движение по участку федеральной трассы Р-255 «Сибирь», который проходит через реку Ия. По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, вода из реки переливается через защитную дамбу.

Обильные осадки в регионе возобновились с 27 июля. Дождь привел к подъему уровня воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка. В настоящее время подтоплены 25 населенных пунктов с населением более 3 тыс. человек.

В конце июня в результате первой волны паводка на территории Иркутской области погибли 25 человек, пострадали более 42 тыс. жителей региона. В зоне затопления оказались около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. из них не подлежат восстановлению. Местные власти оценили сумму ущерба от паводка в 31 млрд руб.