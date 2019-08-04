В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 +0,92 EUR Бирж. 72,48 +1,14 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,76 63,32 EUR Нал. 73,14 70,28 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1105 +0,0018 BTC/USD Бирж. 10 677,00 -145,00 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 485,01 -0,37% Nasdaq 8 004,07 -1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 02 авг, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 02 авг, 13:00
Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Екатеринбурге Общество, 08:25 В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя Общество, 08:01 Медведев вышел в финал теннисного турнира в Вашингтоне Спорт, 07:36 В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола Общество, 07:36 Американский журнал опубликовал обзор военно-морского парада в Петербурге Политика, 07:06 Умер режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер Общество, 06:30 Трамп назвал проявлением трусости стрельбу в Эль-Пасо Общество, 05:55 Художник Сафронов отправил на реставрацию пострадавшие от потопа картины Общество, 05:41 Суд в США отверг претензии Венесуэлы к руководству «дочки» PDVSA Политика, 05:32 Полиция рассмотрит стрельбу в Техасе как преступление на почве ненависти Общество, 04:50 Зеленский обозначил желаемые сроки саммита «нормандской четверки» Политика, 04:45 «Зенит» пообещал расследовать столкновения фанатов с ОМОНом Спорт, 04:02 На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека Общество, 03:30 В селе Дагестана ФСБ обнаружила девять самодельных бомб Общество, 02:55
Общество ,  
0 
В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки. По состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 мск) он составил 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города. 

Ранее, 28 июля, уровень воды в Ие из-за обильных осадков превысил критическую отметку в 700 см. Тогда же в Тулуне начали эвакуацию жителей из-за угрозы паводка. Кроме того, на территории города был введен режим ЧС. 

В Тулуне перекрыли движение по участку федеральной трассы Р-255 «Сибирь», который проходит через реку Ия. По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, вода из реки переливается через защитную дамбу.  

Обильные осадки в регионе возобновились с 27 июля. Дождь привел к подъему уровня воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка. В настоящее время подтоплены 25 населенных пунктов с населением более 3 тыс. человек.  

В конце июня в результате первой волны паводка на территории Иркутской области погибли 25 человек, пострадали более 42 тыс. жителей региона. В зоне затопления оказались около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. из них не подлежат восстановлению. Местные власти оценили сумму ущерба от паводка в 31 млрд руб. 

Теги: Иркутская область, паводок, уровень воды
Материалы по теме
Мутко раскритиковал иркутские власти за работу по ликвидации паводка
Политика
В МЧС заявили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter