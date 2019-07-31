В МЧС заявили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области

В МЧС заявили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области

Ситуация с паводком в Иркутской области, жертвами которого ранее стали 25 человек, ухудшается. Об этом сообщается на сайте МЧС России по региону.

Причиной этого спасатели называют выпадение обильных дождей, которые возобновились с 27 июля. Осадки вызвали подъем уровня воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка. В результате в настоящее время остаются подтопленными 25 населенных пунктов с населением более 3 тыс. человек и 13 участков автомобильных дорог.

В Тулунском районе, по последним данным, подтоплено почти 250 домов в девяти населенных пунктах. На территории Черемховского районного муниципального образования, где действует режим ЧС, из-за подъема уровня воды в реке Большая Белая оказались подтоплены 9 приусадебных участка. 30 июля режим ЧС ввели в Куйтунском районе.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня, из-за него более всего пострадали Нижнеудинск и Тулун. В результате паводка погибли 25 человек. В Тулуне сохраняется угроза повторного наводнения, из-за чего в городе объявлена эвакуация населения.