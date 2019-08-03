Адвокат сообщил о еще одном подозреваемом по делу о массовых беспорядках

Адвокат сообщил о еще одном подозреваемом по делу о массовых беспорядках

Следственный комитет России задержал шестого подозреваемого в причастности к массовым беспорядкам во время несанкционированной акции оппозиции в Москве 27 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«СКР задержал после обыска Даниила Конова по подозрению в массовых беспорядках», — написал он. По его словам, к задержанному уже направляется адвокат.

27 июля в центре Москвы прошел несанкционированный митинг, в котором приняли участие не согласные с отказом Мосизбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Во время акции полиция задержала больше тысячи человек.

Вскоре СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, участии в них и призывах к ним (ст. 212 УК РФ). В виде наказания по этой статье — сроки от восьми до 15 лет за организацию беспорядков, от пяти до десяти лет за вербовку, до двух лет за призывы и от трех до восьми лет за участие. В понедельник Мещанский суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела.