В Хабаровске косаток из «китовой тюрьмы» погрузили в ванны со льдом

В Хабаровске косаток из «китовой тюрьмы» погрузили в ванны со льдом

Косаток, которых должны выпустить в Охотское море из китовой тюрьмы, доставили в Хабаровск. Они пережидают жару в ваннах со льдом.Об этом сообщил пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов, передает «РИА Новости».

Млекопитающих доставили в город из приморской бухты Средняя, затем их на речном судне отправят по реке Амур.

Смородов добавил, что в Хабаровске жарче, чем при выпуске на свободу прошлых партий животных. По его словам, косаток расположили с максимальным комфортом под навесом, где за животными следят ветеринары и тренеры и поддерживают при помощи льда необходимую температуру воды. «Животные ведут себя тихо и не переговариваются», — сказал Смородов.

Как сообщали накануне экологи «Greenpeace России», жара в дороге из Находки во Владивосток достигала 35 градусов тепла. «На барже, в которой косатки поплывут по Амуру, будет три тонны льда. Мы очень надеемся, что косатки переживут и эту невзгоду и благополучно нырнут в воды Охотского моря, забыв прошедший год, как страшный сон», — говорил ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Оганес Таргулян.

В Хабаровск косатки прибыли раньше запланированного времени, поэтому они смогут больше отдохнуть перед отгрузкой. Судно с млекопитающими отправится в путь ночью.