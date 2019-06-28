Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

«Сигналы со спутниковых меток, установленных на плавниках косаток, сообщают, что животные с момента выпуска уже проплыли около 100 км. Косатки движутся в сторону Шантарских островов», — отметил представитель ВНИРО.

По его словам, в этом районе, возможно, может обитать семья животных. Также, отметил Смородов, сигнал со спутника дал знак, что самец и самка идут вместе. Представитель ВНИРО уточнил, что за время нахождения в центре адаптации животные не утратили природных навыков.

27 июня у мыса Перовского в Приморском крае в море выпустили первых двух косаток и шесть белух. Перед выпуском у них взяли анализы, которые показали хорошие результаты о состоянии здоровья животных. Кроме того, их оснастили спутниковыми метками.

О «китовой тюрьме» в бухте Средняя стало известно в ноябре 2018 года. Тогда зоозащитники сообщили СМИ, что там содержатся белухи и косатки, выловленные частными организациями «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» для дальнейшей перепродажи в зарубежные океанариумы. Было возбуждено два дела — о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

В ходе проверки Следственный комитет установил, что компании получили разрешения на отлов белух и косаток «для культурно-просветительских целей». С июля по сентябрь текущего года они выловили 12 косаток и 90 белух. Из них 11 косаток — детеныши, относящиеся к включенному в Красную книгу региона подвиду, а все белухи не достигли половой зрелости, сообщал СК.

История вызвала большой резонанс, вопрос о содержании китообразных млекопитающих в ненадлежащих условиях комментировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал журналистам, что китообразных «оказывается, можно вылавливать сколько угодно», чтобы затем перепродать в зарубежные океанариумы.

Президент Владимир Путин до марта текущего года поручал правительству определить дальнейшую судьбу китообразных из бухты Средняя и подготовить соответствующий доклад.