Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Вторую группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море. Об этом говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

На этот раз на свободу отправились трое животных. Их отпускали в два этапа: сначала выпустили самца и молодую самку, а затем взрослую самку. Животные поплыли в восточном направлении на расстоянии 300 метров от берега. Примерно 15 миль ученые и тренеры сопровождали животных на катамаране.

Касаток готовили к транспортировке с середины июня в центре их содержания в бухте Средняя. К месту выпуска животных привезли утром 16 июля. Им дали отдохнуть, а затем начались процедуры подготовки к выпуску: ученые произвели промеры косаток, взяли образцы кожных покровов для анализа ДНК, пробы крови и выдоха, каждому животному установили спутниковую метку для дальнейшего наблюдения.

Первую группу животных «китовой тюрьмы», состоящую из двух косаток и шести белух, выпустили в Охотское море 27 июня. Им также поставили спутниковые метки. Позднее они были замечены в районе Шатнарских островов.

О «китовой тюрьме» в бухте Северная стало известно в ноябре 2018 года. Компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» незаконно выловили белух и касаток для перепродажи в китайские океанариумы. По факту незаконного вылова животных возбудили уголовное дело.