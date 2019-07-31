МИД ответил на блокировку посольства России в Сирии в Twitter

МИД России прокомментировал блокировку Twitter аккаунта посольства страны в Сирии.

«Официальный аккаунт посольства России в Сирии был заблокирован вчера без каких-либо объяснений. Мы считаем это цензурой и вопиющим нарушением свободы слова со стороны администрации социальной сети», — говорится в сообщении дипведомства, размещенном в основном аккаунте МИДа.

Ранее 31 июля Twitter заблокировал учетную запись российского ведомства из-за критики организации «Белые каски», сообщало российское посольство в ЮАР в своем аккаунте в соцсети.

«Белые каски» («Сирийская гражданская оборона») — неправительственная волонтерская организация. Создана в 2014 году. Стала известной после публикации в Сети материалов о последствиях химических атак, которые, по ее данным, предпринимал официальный Дамаск.



МИД России в конце прошлого года сообщал, что обнаружил данные о связи «Белых касок» с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Министерство утверждало, что организация работала только на неподконтрольных сирийскому правительству территориях, а также контактировала с террористами.



Сирийские власти в августе 2018 года обвиняли «Белые каски» в похищении 44 детей для инсценировки химатаки в Сирии, а глава МИДа страны Валид Муаллем заявлял, что за такой «псевдоорганизацией стоят британские спецслужбы».