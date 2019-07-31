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Политика ,  
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Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Учетную запись Twitter российского посольства в Сирии заблокировали за критику организации «Белые каски». Российский МИД ранее называл эту организацию ответвлением запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски». Об этом на своей странице в Twitter сообщило российское посольство в ЮАР.

«Полиция мысли уже здесь — Twitter заблокировал аккаунт посольства Российской Федерации в Сирии, после того как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой «Белых касок», процитировав данные российского Минобороны», — говорится в заявлении посольства России в ЮАР.

Дипломатическая миссия отмечает, что для аккаунта посольства в Сирии не была завершена процедура верификации. «Это только доказывает, что «обычным» аккаунтам не позволено иметь иное мнение», — говорится в сообщении посольства

МИД России позднее сообщил, что блокировка страницы российской дипмиссии в Сирии была проведена без каких-либо объяснений. «Мы рассматриваем это как акт цензуры и вопиющего нарушения свободы слова, совершенного администрацией соцсети», — говорится на официальной странице российского министерства в Twitter.

Неправительственная организация «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски») называет себя волонтерской организацией, которая действует на территориях, контролируемых сирийской оппозицией. Своей целью члены организации называют поиск выживших после обстрелов, эвакуацию гражданских лиц из опасных зон и доставку гуманитарной помощи.

В ноябре 2018 года российский МИД сообщил, что располагает данными о связи «Белых касок» с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра».

Ведомство указывало, что эта структура работала исключительно на территориях, которые не контролирует сирийское правительство, а также контактировала с террористическими группировками.

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Сирийские власти также считают «Белые каски» причастными к преступлениям. Так, глава МИД Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обвинил «Белые каски» в похищении детей для инсценировки химической атаки в Идлибе. Тогда же сирийский министр иностранных дел назвал «Белые каски» «псевдоорганизацией», за которой «стоят британские спецслужбы».

Российский МИД также неоднократно сообщал о причастности «Белых касок» к изготовлению постановочных роликов о применении в Сирии химического оружия, а также о подготовке ими провокаций. «Без упоминания «Белых касок» не обходится практически ни одно сообщение о появлении или перемещении по территории САР отравляющих веществ», — подчеркивает МИД.

Госдеп назвал тогда критику МИДа «масштабной дезинформационной кампанией». Пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт призвала международное сообщество поддерживать работу «Белых касок», так как они уже спасли «тысячи гражданских лиц при бомбардировках российских ВКС».

Исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией Верховным судом России 29 декабря 2014 года. Ее деятельность в России запрещена.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина
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