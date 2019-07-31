Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии

Учетную запись Twitter российского посольства в Сирии заблокировали за критику организации «Белые каски». Российский МИД ранее называл эту организацию ответвлением запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски». Об этом на своей странице в Twitter сообщило российское посольство в ЮАР.

«Полиция мысли уже здесь — Twitter заблокировал аккаунт посольства Российской Федерации в Сирии, после того как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой «Белых касок», процитировав данные российского Минобороны», — говорится в заявлении посольства России в ЮАР.

Дипломатическая миссия отмечает, что для аккаунта посольства в Сирии не была завершена процедура верификации. «Это только доказывает, что «обычным» аккаунтам не позволено иметь иное мнение», — говорится в сообщении посольства

МИД России позднее сообщил, что блокировка страницы российской дипмиссии в Сирии была проведена без каких-либо объяснений. «Мы рассматриваем это как акт цензуры и вопиющего нарушения свободы слова, совершенного администрацией соцсети», — говорится на официальной странице российского министерства в Twitter.