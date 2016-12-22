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Политика , 21:08
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МИД назвал «Белые каски» ответвлением запрещенной «Джебхат ан-Нусры»

Министерство иностранных дел (МИД) располагает свидетельствами, что неправительственная организация (НПО) «Белые каски», работающая в Сирии, напрямую связана с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Официальный комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что «Белые каски» фактически являются ответвлением внесенной в санкционный список Совета Безопасности ООН террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — говорится в сообщении.

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МИД отмечает, что эта структура работала исключительно на территориях, не контролируемых сирийским правительством, и контактировала с террористическими группировками. Министерство также напоминает, что ранее неоднократно сообщало о причастности «Белых касок» к изготовлению постановочных роликов о применении в Сирии химоружия, а также о подготовке ими провокаций. «Без упоминания «Белых касок» не обходится практически ни одно сообщение о появлении или перемещении по территории САР отравляющих веществ», — подчеркивает МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство также сообщает, что в конце октября группа «Белых касок» прибыла в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо «с целью подготовки химических провокаций». По данным МИДа, ранее в эти населенные пункты были доставлены емкости с отравляющими веществам, «предположительно с хлором».

Организация «Сирийская гражданская оборона», также известная как «Белые каски», называет себя волонтерской организацией, которая действует на территориях, контролируемых сирийской оппозицией. Своей целью члены организации называют поиск выживших после обстрелов, эвакуацию гражданских лиц из опасных зон и доставку гуманитарной помощи.

Исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией Верховным судом России 29 декабря 2014 года. Ее деятельность в России запрещена.

Теги: Сирия, МИД России
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