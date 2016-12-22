МИД назвал «Белые каски» ответвлением запрещенной «Джебхат ан-Нусры»

Министерство иностранных дел (МИД) располагает свидетельствами, что неправительственная организация (НПО) «Белые каски», работающая в Сирии, напрямую связана с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра». Официальный комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что «Белые каски» фактически являются ответвлением внесенной в санкционный список Совета Безопасности ООН террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что эта структура работала исключительно на территориях, не контролируемых сирийским правительством, и контактировала с террористическими группировками. Министерство также напоминает, что ранее неоднократно сообщало о причастности «Белых касок» к изготовлению постановочных роликов о применении в Сирии химоружия, а также о подготовке ими провокаций. «Без упоминания «Белых касок» не обходится практически ни одно сообщение о появлении или перемещении по территории САР отравляющих веществ», — подчеркивает МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство также сообщает, что в конце октября группа «Белых касок» прибыла в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо «с целью подготовки химических провокаций». По данным МИДа, ранее в эти населенные пункты были доставлены емкости с отравляющими веществам, «предположительно с хлором».