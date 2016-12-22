ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,53 68,75 EUR Нал. 81,70 79,76 USD Бирж. 70,57 +0,65 EUR Бирж. 81,83 +1,03 USD ЦБ. 69,97 +0,11 EUR ЦБ. 81,39 +0,72 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6302,00 +9,10 IMOEX 2335,19 -0,03% RTSI 1055,90 +1,19% Brent 78,63 +1,47% DJIA 25857,07 -0,23% Nasdaq 7972,47 +0,61%
Госдеп отреагировал на обвинения Москвы и Дамаска в адрес «Белых касок»
Лента новостей
Госдеп отказался обвинять Россию в «акустических атаках» на Кубе 00:10, Политика Кудрин усомнился в эффективности программы поддержки моногородов 00:02, Экономика Как производят мраморную говядину в России 11 сен, 23:42, РБК и Мираторг Небензя рассказал о появлении у Запада новых мотивов для удара по Сирии 11 сен, 23:35, Политика Трамп назвал ураган «Флоренс» одним из сильнейших за десятилетия 11 сен, 23:31, Общество Киев заподозрил Россию в намеренном выбросе опасных веществ в Крыму 11 сен, 22:52, Политика Представители властей и оппозиции Таджикистана подрались у здания ОБСЕ 11 сен, 22:39, Политика Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции Навального 11 сен, 22:34, Общество Медведев не исключил новых изменений пенсионного законодательства 11 сен, 21:50, Общество Лига наций по футболу. Испания — Хорватия. Онлайн 11 сен, 21:45, Спорт Золотов vs Навальный: почему директор Росгвардии пошел по пути Усманова 11 сен, 21:45, Политика Маск объявил о сокращении числа доступных расцветок Tesla 11 сен, 21:30, Бизнес Обвиняемый в нападении 9 сентября на росгвардейца попал под арест 11 сен, 21:19, Общество Налетали убытки: как российские компании борются с ростом цен на керосин 11 сен, 21:18, Бизнес Синоптики пообещали москвичам заморозки на следующей неделе 11 сен, 20:59, Общество Пашинян обнаружил в Армении «заговор олигархов» 11 сен, 20:56, Политика Контролирующий акционер «Восточного» отзовет иск к банку 11 сен, 20:41, Финансы Небензя заявил о наличии доказательств инсценировки химатаки в Сирии 11 сен, 20:39, Политика МИД предостерег США от «опасных шагов» в Сирии 11 сен, 20:37, Политика Мэр Вашингтона ввела режим ЧП из-за надвигающегося урагана «Флоренс» 11 сен, 20:30, Общество МИД пообещал выстроить с Ираном «эшелонированную оборону» от санкций США 11 сен, 20:00, Политика Пользователи Viber пожаловались на неполадки в работе мессенджера 11 сен, 19:52, Технологии и медиа СК начал проверку из-за посадки в Симферополе самолета с неисправностями 11 сен, 19:42, Общество Отток капитала из России вырос почти в три раза 11 сен, 19:21, Экономика Новым ректором РГГУ назначили Александра Безбородова 11 сен, 19:20, Общество Угрозы Трампа не дают акциям расти: торги в Нью-Йорке открылись в минусе 11 сен, 19:04, Quote В Колумбии задержали забравшегося на здание банка руфера из России 11 сен, 18:56, Общество Суд продлил домашний арест двум фигуранткам «дела «Нового величия» 11 сен, 18:47, Общество
Госдеп отреагировал на обвинения Москвы и Дамаска в адрес «Белых касок»
Война в Сирии, 00:36
0
Госдеп отреагировал на обвинения Москвы и Дамаска в адрес «Белых касок»
Представитель Госдепа Хизер Нойерт уверена, что все это «масштабная дезинформационная кампания». Ранее России и Сирии обвинили организацию в подготовке инсценировки химической атаки в Идлибе
Хизер Нойерт (Фото: Alex Brandon / AP )

Соединенные штаты считают необоснованными обвинения в адрес организации «Белые каски» со стороны России и Сирии и продолжает поддерживать их деятельность. С таким заявлением выступила на брифинге во вторник официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Режим Асада и Россия продолжают выдвигать фальшивые обвинения против «Белых касок» в ходе масштабной дезинформационной кампании, подвергая их добровольцев серьезному риску», — сказала Нойерт.

«Многие из вас знакомы с хорошей работой представителей «Белых касок», с тем что они уже сделали и с тем, что они продолжают делать», — продолжила она, подчеркнув, что «Белые каски» спасли «тысячи гражданских лиц при бомбардировках российских ВКС». Она добавила, США и международное сообщество продолжают поддерживать работу «Белых касок».

Путин предупредил о подготовке террористами провокаций в Идлибе
Политика

Критические заявления в адрес «Белых касок» со стороны Дамаска и Москвы в очередной раз прозвучали в конце августа. В частности, глава МИД Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, он обвинил «Белые каски» организацию в похищении детей для инсценировки химической атаки в Идлибе. Тогда же сирийский министр иностранных дел он назвал «Белые каски» «псевдоорганизацией», за которыми «стоят британские спецслужбы».

Трамп предупредил о «злобе» США в случае кровопролития в сирийском Идлибе
Политика

Муаллем отметил, что ранее «Белые каски» уже фабриковали случаи применения химического оружия в Сирии. «Сейчас они готовят подобное развитие ситуации с использованием химического оружия в Идлибе», — сказал дипломат.

Новые обвинения в адрес «Белых касок» прозвучали во вторник и со стороны российского Минобороны. По данным ведомства, активисты организации собираются принимать участие в инсценировке химатаки в Идлибе. «Сценарием предусмотрены постановочные сцены оказания помощи жителям Джиср-Эш-Шугура активистами «Гражданской обороны» («Белые каски») после якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами», — предупредило 11 сентября российское оборонное ведомство.

«Белые каски», также известная как «Сирийская гражданская оборона», является неправительственной организацией, действующей в Сирии. Целью организации заявлено спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий в Сирии. Весной этого года«Белые каски» сообщили о химической атаке в сирийском городе Дума​. Вслед за этим последовал ракетный удар со стороны США, Великобритании и Франции по правительственным объектам Сирии.
 

Авторы: Мария Бондаренко, Михаил Юшков.
Теги: Сирия , Госдеп
Главное
Небензя рассказал о появлении у Запада новых мотивов для удара по Сирии Политика
Материалы по теме
В Кремле ответили на вопрос о согласовании с Дамаском операции в Идлибе Общество
Правозащитники сообщили о «самом сильном» за месяц ударе ВКС по Идлибу Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter