Госдеп отреагировал на обвинения Москвы и Дамаска в адрес «Белых касок»

Представитель Госдепа Хизер Нойерт уверена, что все это «масштабная дезинформационная кампания». Ранее России и Сирии обвинили организацию в подготовке инсценировки химической атаки в Идлибе

Хизер Нойерт (Фото: Alex Brandon / AP )

Соединенные штаты считают необоснованными обвинения в адрес организации «Белые каски» со стороны России и Сирии и продолжает поддерживать их деятельность. С таким заявлением выступила на брифинге во вторник официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Режим Асада и Россия продолжают выдвигать фальшивые обвинения против «Белых касок» в ходе масштабной дезинформационной кампании, подвергая их добровольцев серьезному риску», — сказала Нойерт.

«Многие из вас знакомы с хорошей работой представителей «Белых касок», с тем что они уже сделали и с тем, что они продолжают делать», — продолжила она, подчеркнув, что «Белые каски» спасли «тысячи гражданских лиц при бомбардировках российских ВКС». Она добавила, США и международное сообщество продолжают поддерживать работу «Белых касок».

Критические заявления в адрес «Белых касок» со стороны Дамаска и Москвы в очередной раз прозвучали в конце августа. В частности, глава МИД Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, он обвинил «Белые каски» организацию в похищении детей для инсценировки химической атаки в Идлибе. Тогда же сирийский министр иностранных дел он назвал «Белые каски» «псевдоорганизацией», за которыми «стоят британские спецслужбы».

Муаллем отметил, что ранее «Белые каски» уже фабриковали случаи применения химического оружия в Сирии. «Сейчас они готовят подобное развитие ситуации с использованием химического оружия в Идлибе», — сказал дипломат.

Новые обвинения в адрес «Белых касок» прозвучали во вторник и со стороны российского Минобороны. По данным ведомства, активисты организации собираются принимать участие в инсценировке химатаки в Идлибе. «Сценарием предусмотрены постановочные сцены оказания помощи жителям Джиср-Эш-Шугура активистами «Гражданской обороны» («Белые каски») после якобы применения сирийской армией так называемых бочковых авиабомб с отравляющими веществами», — предупредило 11 сентября российское оборонное ведомство.

«Белые каски», также известная как «Сирийская гражданская оборона», является неправительственной организацией, действующей в Сирии. Целью организации заявлено спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий в Сирии. Весной этого года«Белые каски» сообщили о химической атаке в сирийском городе Дума​. Вслед за этим последовал ракетный удар со стороны США, Великобритании и Франции по правительственным объектам Сирии.

