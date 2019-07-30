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Amazon $2 300 (+21,4%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17,01%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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В ОБСЕ назвали разгон акции 27 июля «угрозой базовым правам человека»

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) «глубоко озабочено» событиями в Москве, говорится в заявлении бюро, поступившем в РБК. В ОБСЕ характеризуют происходящее как «угрозу базовым демократическим правам, одно из которых — право мирных собраний».

Все 57 членов ОБСЕ признают свободу собраний, напоминают в БДИПЧ, «которая также закреплена в международных договорах по правам человека». «Мы внимательно следим за все еще разворачивающимися событиями в связи с протестами 27 июля», — также говорится в заявлении.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции оппозиции в центре Москвы, которая прошла 27 июля.

Акция «За честные выборы» в центре столицы проходила в поддержку независимых кандидатов, не допущенных Мосгоризбиркомом до участия в выборах. Накануне мероприятия мэр Сергей Собянин призывал горожан отказаться от участия в нем. По данным полиции, в итоге были задержаны 1074 человека, правозащитный ресурс «ОВД-Инфо» оценил число задержанных в 1373. Под арестом в итоге оказался 61 человек.

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, силовики на акции «действовали очень грубо». Собянин, в свою очередь, оценил действия сотрудников полиции как «совершенно адекватные», по его мнению, применить силу их вынудили.

Теги: БДИПЧ ОБСЕ, ОБСЕ
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