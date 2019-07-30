Прокуратура внесла представление губернатору после пожара в лагере

Прокуратура внесла главе Хабаровского края Сергею Фургалу представление с требованием устранить нарушения, способствовавшие пожару в детском лагере «Холдоми». Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По результатам проверки прокуратура выявила нарушения на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Так, сотрудники краевого министерства образования и науки не контролировали надлежащим образом соблюдение требований закона в сфере организации отдыха детей.

Кроме того, в выездной состав межведомственной комиссии, проверявшей лагерь, не входили представители необходимых контролирующих органов. Лагерь также включили в реестр организаций отдыха и оздоровления детей без указания наличия палаточного городка для проживания детей.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля, в этот момент в нем находились 189 детей, четверо из них погибли. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправность обогревателя.