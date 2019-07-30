Прокуратура нашла нарушения в работе сгоревшего лагеря в Хабаровском крае

Прокуратура Хабаровского края нашла нарушения в работе детского палаточного лагеря «Холдоми», где ранее произошел пожар. Об этом «Губернии» сообщили представители ведомства.

По данным прокуратуры, в ходе проверки появились «очень серьезные претензии ко всем контролирующим органам». Заместитель прокурора Слава Когай заявил, что контролирующие органы не проследили за соблюдением температурного режима в лагере: дети 10–11 лет жили в палатках в районе, приравненном к Крайнему Северу, с частыми дождями и резкими перепадами температуры.

В лагере также не были предусмотрены условия для сушки вещей после дождя. «Дождь, дети намокли, где им сушиться? Вот и нашли выход: дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии», — добавил Когай.

По его словам, прокуратура направила представление губернатору региона Сергею Фургалу с требованием привлечь к ответственности должностных лиц министерства образования, которые «ненадлежащим образом осуществляли региональный контроль, сведя его к фикции».