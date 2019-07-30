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Прокуратура нашла нарушения в работе сгоревшего лагеря в Хабаровском крае

Прокуратура Хабаровского края нашла нарушения в работе детского палаточного лагеря «Холдоми», где ранее произошел пожар. Об этом «Губернии» сообщили представители ведомства.

По данным прокуратуры, в ходе проверки появились «очень серьезные претензии ко всем контролирующим органам». Заместитель прокурора Слава Когай заявил, что контролирующие органы не проследили за соблюдением температурного режима в лагере: дети 10–11 лет жили в палатках в районе, приравненном к Крайнему Северу, с частыми дождями и резкими перепадами температуры.

В лагере также не были предусмотрены условия для сушки вещей после дождя. «Дождь, дети намокли, где им сушиться? Вот и нашли выход: дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии», — добавил Когай.

По его словам, прокуратура направила представление губернатору региона Сергею Фургалу с требованием привлечь к ответственности должностных лиц министерства образования, которые «ненадлежащим образом осуществляли региональный контроль, сведя его к фикции».

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Кроме того, филиал Центра гигиены и эпидемиологии проводил экспертные исследования лагеря, не учтя требования для палаточных лагеря и не отобразив их в заключении. В администрации Солнечного района не было сведений о том, что в лагере установлены палатки, и о мерах по обеспечению безопасности.

Как рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Хабаровского края Евгений Булавин, после пожара в «Холдоми» все палаточные лагеря края приостановили свою работу.

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Пожар в палаточном лагере, который располагался на горнолыжном курорте «Холдоми», произошел в ночь на 23 июля. В результате погибли четыре ребенка и восемь пострадали. Всего в лагере отдыхали 189 детей. 25 июля его закрыли.

По данному факту СК завел дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Суд арестовал директора лагеря Максима Кузнецова и главу отдела главного управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.

Теги: Хабаровский край, нарушения, детский лагерь
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