Омбудсмен заявила об отсутствии жалоб на задержания на митинге в Москве

Омбудсмен заявила об отсутствии жалоб на задержания на митинге в Москве

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что не получала жалоб относительно неправомерных задержаний на несогласованном митинге в Москве 27 июля. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Жалоб в наш адрес не поступало. Если будут обращения, то мы обязательно их рассмотрим по всем позициям. Также мы отправляем обращения в прокуратуру и Следственный комитет», — сказала Потяева.

В Москве 27 июля прошла несанкционированная акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. Протестующие собирались подойти к столичной мэрии, однако ОМОН перекрыл подходы и протестующие разделились на несколько групп, которые передвигались по центру города.