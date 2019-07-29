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Microsoft $153 (+8,2%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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Омбудсмен заявила об отсутствии жалоб на задержания на митинге в Москве

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что не получала жалоб относительно неправомерных задержаний на несогласованном митинге в Москве 27 июля. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Жалоб в наш адрес не поступало. Если будут обращения, то мы обязательно их рассмотрим по всем позициям. Также мы отправляем обращения в прокуратуру и Следственный комитет», — сказала Потяева.

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«Никто не испытывал иллюзий»: иностранные СМИ — об акции в центре Москвы

В Москве 27 июля прошла несанкционированная акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. Протестующие собирались подойти к столичной мэрии, однако ОМОН перекрыл подходы и протестующие разделились на несколько групп, которые передвигались по центру города.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Полицейские сообщили о задержании 1074 человек, правозащитный ресурс «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных. Правозащитник Евгений Еникеев, побывавший в двух отделениях полиции, куда доставляли задержанных, сообщил, что некоторые получили травмы при задержании. Росгвардия заявляла о двух пострадавших бойцах.

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад об акции. Глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что силовики «действовали очень грубо», однако он заявил, что у него есть претензии и к действиям организаторов.

Теги: митинг, задержания, омбудсмен
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