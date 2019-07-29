Росгвардия направила усиление в пострадавший от паводка иркутский Тулун

Росгвардия направила в город Тулун Иркутской области дополнительную группировку сил с целью ликвидации последствий паводка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что для эффективности работы в зоне наводнения задействовано более 40 единиц автомобильной техники, а также привлечены 202 военнослужащих.

Сотрудники Росгвардии занимаются разборами завалов, обеспечивают местных жителей питьевой водой, оказывают помощь по вывозу имущества, говорится в заявлении.

Так, по данным ведомства, за прошедшую неделю от мусора было очищено четыре улицы, 132 придворовых участка общей площадью 3189 м., осуществлено 222 рейса по вывозу мусора.

В настоящее время уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается сложная паводковая обстановка, поднялся выше 7,5 м. и составил 752 см. Как сообщается на сайте администрации Тулуна, этот показатель более чем на 50 см превышает критическую отметку.