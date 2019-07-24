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Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Иркутская область ответила Росприроднадзору на слова о «новом Чернобыле»
Рекультивировать заброшенный химзавод в городе Усолье-Сибирское можно только после решения Минприроды, заявили в местном правительстве. Ранее глава Росприроднадзора назвала предприятие потенциальным «экологическим Чернобылем»
Территория «Усольехимпром» (Фото: Светлана Латынина / ТАСС)

Правительство Иркутской области не обладает полномочиями для рекультивации территории обанкротившегося предприятия химической промышленности «Усольехимпром», решать этот вопрос должно Минприроды. Об этом говорится в сообщении правительства Иркутской области.

Промышленная площадка расположена на землях, которые находятся в федеральной собственности, а эксплуатировалась ранее коммерческим предприятием, указывает региональное правительство. Организовать работу по ликвидации загрязнения промышленной площадки ООО «Усольехимпром» правительству Иркутской области мешает «отсутствие полномочий и законодательного права у субъекта Российской Федерации», говорится в сообщении.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, слова которого цитирует пресс-служба правительства, заявил, что предложения регионального ведомства по рекультивации объекта «были направлены в Минприроды России, чтобы включить мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза в федеральный проект «Чистая страна» на 2019-2021 годы в рамках национального проекта «Экология».

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В ответ в Минприроды России заявили, что финансирование очистки территории «Усольехимпрома» станет возможным после того, как правительство уточнит объем необходимых на эту работу средств, и после того, как территория обанкротившегося предприятия будет включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее — ГРОНВОС), говорится в сообщении правительства Иркутской области.

«Правительство Иркутской области дважды направляло заявление и материалы в Минприроды России для включения в ГРОНВОС и получала отказ по причине того, что цех ртутного электролиза территориально находится на промышленной площадке еще действующего хозяйствующего субъекта. Только после завершения процедуры банкротства ООО «Усольехимпром» и его окончательной ликвидации объект может быть включен в ГРОНВОС», — говорится в сообщении.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Известия» заявила, что обанкротившийся химический комбинат «Усольехипром», расположенный в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, — это территория экологической катастрофы. По ее словам, решить проблему с его рекультивацией необходимо как можно скорее, чтобы не получить на его месте «экологический Чернобыль».

На заброшенной территории предприятия находятся содержащие ртуть остатки, емкости с химически опасными веществами и нефтеотходы. В ноябре 2018 года в Усолье-Сибирском ввели режим ЧС из-за экологической угрозы: территория завода загрязнена химически опасными веществами.

Росприроднадзор также уже направил необходимые письма в правительство, так как также не обладает полномочиями для рекультивации химкомбината, сообщила РБК пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова. Однако законопроект о рекультивации объекта должен быть сначала принят Минприроды, добавила она.

Фотогалерея 
«Территория экологической катастрофы»: как выглядит завод «Усольехимпром»

Как сообщила РБК пресс-секретарь Минприроды Наталья Хлопунова, в России сейчас в нацпроект для ликвидации накопленного негативного воздействия и рекультивации включен 191 крупный объект. По ее словам, работы в рамках этого нацпроекта уже ведутся, а на части объектов из списка — например, таких как объекты в Нижегородской области: свалка Чёрная дыра, шламонакопитель Белое море и Игумновский мусорный полигон — уже завершаются.

«Проверки Росприроднадзора на данном объекте (химкомбинат в Усолье-Сибирском — РБК.) проводились по поручению министра Дмитрия Кобылкина. Для включения в перечень объектов накопленного вреда и рекультивации необходимы проектные документы и государственные экспертизы. Часть этих работ уже проведена. Выводы этой экспертизы будут проанализированы для принятия решения о сроках, стоимость и объемах проведения работ», — сообщила она РБК.

Авторы: Наталья Демченко, Людмила Подобедова, Егор Губернаторов
Теги: экологическая катастрофа, Иркутская область, Росприроднадзор
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