Иркутская область ответила Росприроднадзору на слова о «новом Чернобыле»

Рекультивировать заброшенный химзавод в городе Усолье-Сибирское можно только после решения Минприроды, заявили в местном правительстве. Ранее глава Росприроднадзора назвала предприятие потенциальным «экологическим Чернобылем»

Территория «Усольехимпром» (Фото: Светлана Латынина / ТАСС)

Правительство Иркутской области не обладает полномочиями для рекультивации территории обанкротившегося предприятия химической промышленности «Усольехимпром», решать этот вопрос должно Минприроды. Об этом говорится в сообщении правительства Иркутской области.

Промышленная площадка расположена на землях, которые находятся в федеральной собственности, а эксплуатировалась ранее коммерческим предприятием, указывает региональное правительство. Организовать работу по ликвидации загрязнения промышленной площадки ООО «Усольехимпром» правительству Иркутской области мешает «отсутствие полномочий и законодательного права у субъекта Российской Федерации», говорится в сообщении.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, слова которого цитирует пресс-служба правительства, заявил, что предложения регионального ведомства по рекультивации объекта «были направлены в Минприроды России, чтобы включить мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза в федеральный проект «Чистая страна» на 2019-2021 годы в рамках национального проекта «Экология».

В ответ в Минприроды России заявили, что финансирование очистки территории «Усольехимпрома» станет возможным после того, как правительство уточнит объем необходимых на эту работу средств, и после того, как территория обанкротившегося предприятия будет включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее — ГРОНВОС), говорится в сообщении правительства Иркутской области.