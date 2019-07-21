МЧС уточнило число пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области

В результате паводка в Иркутской области без вести пропали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Ране было известно о семи пропавших.

По последним данным ведомства, в результате стихии погибли 25 человек. В 107 населенных пунктах было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, столько же участков автодорог.

19 июля президент России Владимир Путин во второй раз приехал в пострадавший от наводнения регион. На совещании в Братске он раскритиковал местные власти за проблемы с восстановлением инфраструктуры, распределением гуманитарной помощи и выплатой компенсации. Выслушав доклад вице-премьера Виталия Мутко о том, как обстоит ситуация с временным размещением жителей региона, Путин счел ее неудовлетворительной.