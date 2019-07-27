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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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В Иркутской области поднялся уровень воды в реках Белая и Бирюса

Из-за дождей в Иркутской области зафиксировали повышение уровня воды в реках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Так, на 27 июля уровень воды в реке Белая в районе села Инга составляет 430 см, а в реке Бирюса в районе поселка Нерой отмечается повышение уровня до 276 см при критической отметке 310 см.

В целях предотвращения подтоплений частных домов сотрудники МЧС устанавливают мотопомпы на придомовых участках и восстанавливают водоотводные каналы.

В предстоящие сутки на юге области ожидаются дожди до 50 мм и ветер с порывами до 20 м/с. На выходных в Нижнеудинском, Тулунском, Куйтунском, Зиминском и Иркутском районах ожидаются осадки до 200 мм за 48 часов, что осложнит гидрологическую обстановку.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

В конце июня из-за паводка в Иркутской области погибли 25 человек, 38 тыс. пострадали, пропавшими без вести до сих пор числятся восемь человек. В зоне затопления оказалось около 11 тыс. жилых домов, порядка 3,5 тыс. домов были разрушены. Согласно оценкам местных властей, сумма ущерба составила 31 млрд руб.

По данным МЧС, в настоящее время из средств федерального бюджета пострадавшие от паводка 60 тыс. 793 жителя области получили выплаты на сумму более 2 млрд руб.

Теги: уровень воды, новости РБК, МЧС, Иркутская область
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