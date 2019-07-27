В Иркутской области поднялся уровень воды в реках Белая и Бирюса

В Иркутской области поднялся уровень воды в реках Белая и Бирюса

Из-за дождей в Иркутской области зафиксировали повышение уровня воды в реках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Так, на 27 июля уровень воды в реке Белая в районе села Инга составляет 430 см, а в реке Бирюса в районе поселка Нерой отмечается повышение уровня до 276 см при критической отметке 310 см.

В целях предотвращения подтоплений частных домов сотрудники МЧС устанавливают мотопомпы на придомовых участках и восстанавливают водоотводные каналы.

В предстоящие сутки на юге области ожидаются дожди до 50 мм и ветер с порывами до 20 м/с. На выходных в Нижнеудинском, Тулунском, Куйтунском, Зиминском и Иркутском районах ожидаются осадки до 200 мм за 48 часов, что осложнит гидрологическую обстановку.