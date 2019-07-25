Путин дал поручения по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Их список опубликован на сайте Кремля.

До 1 августа должен быть сформирован список пострадавших от наводнения, а до 10 августа им в полном объеме должны быть выплачены компенсации. До начала осени должен быть оценен ущерб, нанесенный стихией зданиям и подсобным хозяйствам. До 15 августа должен быть готов план предоставления жилья пострадавшим от наводнения.

Семьи с тремя и более детьми, которые лишились жилья, должны быть им обеспечены. Властям поручено предоставить субсидии пострадавшим от паводка предприятиям малого и среднего бизнеса для возобновления работы.

Также Путин поручил создать рабочую группу для пресечения незаконных рубок леса, это будет делаться с использованием системы ГЛОНАСС, космической съемки и иных технических средств. Ранее глава государства обращал внимание, что незаконная вырубка леса увеличивает риск наводнений.

Правительству дано поручение провести инвентаризацию гидротехнических сооружений и сформировать систему мониторинга и оценки их состояния.