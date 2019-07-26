Рогозин оценил стоимость информационных атак против ракетной отрасли

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что расходы на негативные публикации о ракетно-космической отрасли и о нем самом составили около $2 млн, сообщает ТАСС.

По его словам, публикации, выставляющие отрасль и его в негативном ключе, используют люди, которые «сводят счеты, в том числе личные, за свои собственные ошибки, у кого накоплены обиды».

«Я тоже в 2018 году каждый день про себя читал такое <...> Не постеснялся и нашел заказчика, предупредил его. И, как корова языком слизнула, — все исчезло. На публикации этого всего негатива, наши специалисты посчитали, было потрачено около $2 млн», — сказал Рогозин.

В конце 2018 года глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что корпорация подвергается информационной атаке. По его словам, в результате «Роскосмос» предстает в образе «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации. Таким образом он ответил главе Счетной палаты Алексею Кудрину, который заявил, что госкорпорация нерационально тратит средства и является рекордсменом по масштабу украденных денег.



В марте Рогозин пообещал наказать клеветников за «грязь», которая льется в отношении ракетно-космической отрасли России. Он подал в правоохранительные органы заявление о защите чести и достоинства из-за публикаций в ряде СМИ, «выражавших негативную оценку деятельности» Рогозина.