Рогозин пообещал наказать за клевету против космической отрасли России

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал наказать клеветников за «грязь», которая льется в отношении ракетно-космической отрасли России. Об этом сообщает «РИА новости».

«Я счел необходимым для защиты достоинства и репутации отрасли, конечно, с этим фактом бороться. Мы их, конечно, накажем», — сказал он.

Рогозин отметил, что он, как президент госкорпорации, не смог «спокойно реагировать и утираться».​ При этом он добавил, что «дело не в нем». Он подчеркнул, что «Роскосмос» принимает во внимание критику в свой адрес и работает над ошибками. Рогозин также призвал всех профессионально выполнять свою работу.

Накануне стало известно, что Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства. Источники «Коммерсанта» отмечали, что причиной стала публикация статей на некоторых интернет-порталах, которые «выражали негативную оценку деятельности» Рогозина на его посту главы «Роскосмоса».

ТАСС сообщал, что полиция возбудила уголовное дело по по ч. 2 ст. 12​8.1 УК (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ).