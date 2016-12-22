Кудрин назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабу сворованных средств

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» заявил о больших проблемах в государственной корпорации «Роскосмос», которые связаны с нерациональными тратами выделенных ей средств.

По его словам, «омертвело» очень много средств, поступивших на баланс «Роскосмоса». «На счетах они (средства) не использованы месяцами. Ну, а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть по сути сворованы», — подчеркнул Кудрин.

Он отметил, что сейчас компетентные органы проводят расследование по факту исчезновения денег. «Роскосмос» у нас попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений. Это удивительно», — подытожил глава Счетной палаты.

22 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что производственное оборудование предприятий госкорпорации устарело. «Несмотря на то что производственные фонды «Роскосмоса» сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, это вопрос только денег», — сказал он.