Супруга Рогозина объявила о создании фан-клуба «Роскосмоса»

Супруга главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна заявила о создании фан-клуб госкорпорации. Об этом она написала утром 7 марта на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что клуб фанатов необходим для поддержки госкорпорации в условиях постоянных информационных атак на «Роскосмос». Позднее это сообщение было удалено с ее страницы, однако спустя некоторое время появилось новое.

«По технической ошибке улетел предыдущий пост. Подтверждаю. Поддержим «Роскосмос»! Создадим свой фан-клуб!» — написала Татьяна Рогозина.

Рогозина

Пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко 6 марта рассказал о трудностях борьбы корпорации с информационными атаками, передает «РИА Новости». «Непростая абсолютно задача по мониторингу информпространства и очень непростая задача по отражению такого рода атак», — сказал он.