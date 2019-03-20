Полиция возбудила дело из-за жалобы Рогозина на клевету в СМИ

Глава «Роскосмоса» пожаловался на публикации в СМИ, которые «выражают негативную оценку» его деятельности. ГУ МВД по Москве возбудило дело о клевете

Дмитрий Рогозин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В «Роскосмосе» РБК подтвердили факт подачи Рогозиным заявления в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства, но комментировать ход следственных действий отказались.

Поводом для этого стали публикации в СМИ, «выражавшие негативную оценку деятельности» Рогозина на его посту. ГУ МВД по Москве еще в феврале возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ), сообщает ТАСС.

РБК отправил официальный запрос в ГУ МВД России по г. Москве.