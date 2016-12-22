«Роскосмос» заявил об информационной атаке с целью оставить его без денег

«Роскосмос» подвергся информационной атаке, которая создает образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации. Об этом в разговоре с агентством «РИА Новости» заявил глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.
По его словам, космическая отрасль приступила к реконфигурации для создания профильных индустриальных объединений, например ракетного, двигателестроительного и прочих.
«Роскосмос пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим. Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», — сказал он.
Глава пресс-службы отметил, что вокруг «Роскосмоса» пытаются сложить образ самого большого должника, а вокруг всей космической отрасли — образ структуры, которая «пожирает федеральные деньги». Устименко считает, что эта кампания нацелена на то, чтобы лишить «Роскосмос» поддержки при формировании бюджета отрасли, «который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету NASA».
С критикой в адрес «Роскосмоса» недавно выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В интервью «России 1» он заявил, что госкорпорация сталкивается с большими проблемами, связанными с нерациональными тратами выделенных ей бюджетных средств. Он назвал компанию рекордсменом по масштабу украденных денег. По его словам, очень много средств из тех, что были зачислены на ее баланс, «омертвело», «несколько миллиардов утрачено, то есть по сути сворованы».
Отвечая на критику со стороны Кудрина, Устименко подчеркнул, что глава Счетной палаты ссылается на итоги проверки деятельности госкорпорации с 2004 по 2014 год. Глава пресс-службы уверяет, что упомянутые Кудриным сотни миллиардов рублей — «это не украденные деньги». По его словам, ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше. Названная Кудриным сумма, пояснил Устименко, — это сумма вовремя незарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности за прошлый период. »Это не деньги, а неправильно оформленная бумажная отчетность», — заявил он.
Согласно данным Генпрокуратуры, в отношении «Роскосмоса» в настоящее время расследуется 16 уголовных дел о нарушениях в деятельности предыдущего руководства. Официальный представитель надзорного ведомства подчеркивал, что нарушения касаются гособоронзаказа и в принципе законодательства страны. Он уточнил, что госкорпорация «не тщательно вела исследовательские и опытно-конструкторские работы».