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Москалькова сообщила детали возвращения российских моряков

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские моряки едут в Молдавию, откуда вылетят в Россию. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь российского уполномоченного по правам человека Алексей Зловедов.

«10 человек, членов экипажа, граждан РФ, поскольку им не было предъявлено никаких обвинений, сейчас следуют на автобусе на территорию Молдовы, откуда вылетят в Россию», — сказал он.

В посольстве России на Украине сообщили, что экипаж танкера Nika Spirit возвращается домой, а судно останется в Измаиле. Официальный представитель Генпрокуратуры Украины уточнил, что 10 моряков были допрошены и признаны свидетелями.

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Посольство России сообщило о возвращении экипажа задержанного танкера

Ранее Москалькова по телефону обсудила с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой задержание российского танкера.

25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер в украинском порту Измаил. По данным спецслужб, танкер использовался в ноябре 2018 года в ходе операции по захвату в Черном море украинских военных кораблей.

Теги: Татьяна Москалькова, российские моряки, Украина, новости РБК
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