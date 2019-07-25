Москалькова сообщила детали возвращения российских моряков

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские моряки едут в Молдавию, откуда вылетят в Россию. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь российского уполномоченного по правам человека Алексей Зловедов.

«10 человек, членов экипажа, граждан РФ, поскольку им не было предъявлено никаких обвинений, сейчас следуют на автобусе на территорию Молдовы, откуда вылетят в Россию», — сказал он.

В посольстве России на Украине сообщили, что экипаж танкера Nika Spirit возвращается домой, а судно останется в Измаиле. Официальный представитель Генпрокуратуры Украины уточнил, что 10 моряков были допрошены и признаны свидетелями.

Ранее Москалькова по телефону обсудила с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой задержание российского танкера.