В Хабаровском крае госпитализировали еще одного ребенка из лагеря

В Хабаровском крае госпитализировали еще одного ребенка из лагеря

В Хабаровском крае госпитализировали еще одного ребенка, пострадавшего при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми». Об этом ТАСС сообщили в Солнечной районной больнице.

«Накануне поступил еще один мальчик десяти лет. У него небольшое отравление угарным газом и стрессовая ситуация. Оставили», — сказал собеседник агентства.

В больнице добавили, что девочку с небольшим ожогом выписали в четверг, 25 июля. Отмечается, что в стационаре остаются два мальчика в удовлетворительном состоянии.

Пожар в палаточном лагере, который располагался на горнолыжном курорте «Холдоми», произошел 23 июля. В результате погибли четыре ребенка и восемь пострадали. Всего в лагере отдыхали 189 детей. 25 июля его закрыли.