Число пострадавших при пожаре в палаточном лагере увеличилось

Число пострадавших при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до восьми человек, включая четверых детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря правительства региона Надежду Томченко.

По ее словам, еще один 12-летний мальчик, переживший пожар в палаточном лагере, обратился в больницу. Врачи диагностировали у него поверхностные ожоги. «Медики назначили курс лечения. От госпитализации родители отказались», — уточнила Томченко.

В правительстве также добавили, что число обратившихся к медикам может увеличиться, а врачи будут фиксировать все обращения, чтобы семьи затем получили компенсацию в размере от 200 тыс. до 400 тыс. руб. в зависимости от вреда.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Тогда в лагере находились 189 детей, они жили в 26 палатках. В результате погибли четверо детей.