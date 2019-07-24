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Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Число пострадавших при пожаре в палаточном лагере увеличилось

Число пострадавших при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до восьми человек, включая четверых детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря правительства региона Надежду Томченко.

По ее словам, еще один 12-летний мальчик, переживший пожар в палаточном лагере, обратился в больницу. Врачи диагностировали у него поверхностные ожоги. «Медики назначили курс лечения. От госпитализации родители отказались», — уточнила Томченко.

В правительстве также добавили, что число обратившихся к медикам может увеличиться, а врачи будут фиксировать все обращения, чтобы семьи затем получили компенсацию в размере от 200 тыс. до 400 тыс. руб. в зависимости от вреда.

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Пожар в палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Тогда в лагере находились 189 детей, они жили в 26 палатках. В результате погибли четверо детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности.

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В Хабаровском крае сгорел детский лагерь. Фоторепортаж

Теги: Хабаровский край, летний лагерь
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