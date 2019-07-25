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Члены экипажа задержанного в Измаиле танкера признаны свидетелями
Всего на борту Nika Spirit находились 10 человек. Все они были допрошены
Танкер «Nika Spirit» (Фото: Павел Емельянов / fleetphoto.ru)

Сотрудники украинской прокуратуры допросили членов экипажа танкера Nika Spirit, задержанного в городе Измаил Одесской области. Они признаны свидетелями, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ведомства.

По его словам, всего допрошены 10 членов экипажа.

В прокуратуре отказались говорить о том, когда члены экипажа будут отпущены на свободу.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
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