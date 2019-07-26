Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине

Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».

«Мы прибыли в порт Измаил, представили все документы, которые нам предоставило агентство», — сказал он, добавив, что не видит в этом никаких нарушений.

25 июля в украинском порту Измаил задержали российский танкер Nika Spirit. Служба безопасности Украины заявляла, что в ноябре 2018 года судно использовали в ходе операции по захвату украинских военных кораблей возле Керченского пролива, чтобы заблокировать Керчь-Еникальский канал.

Представитель бывшей компании судовладельца «Волго-Донское судовое агентство» сообщал РБК, что с января 2017 года до января 2019 года судно не эксплуатировали, а затем его продали компании «Альтомар шиппинг».