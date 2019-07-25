Владелец задержанного танкера в случае ареста обжалует решение в Лондоне

Владелец задержанного на Украине танкера в случае ареста судна намерен обжаловать решение в Высоком суде Лондона. Об этом заявил ТАСС учредитель компании-судовладельца «Фос Шипинг Менеджмент» Фотий Эскизов.

По его словам, задержанное судно, согласно морскому праву, должны передать в суд, который вынесет окончательное решение. «В зависимости от того, какое решение по его дальнейшей судьбе вынесет суд, мы будем принимать решение подавать апелляционную жалобу или обращаться в лондонский морской суд», — подчеркнул Эскизов.

Он добавил, что пока дата заседания суда не назначена.

Задержание российского танкера Nika Spirit в украинском порту Измаил произошло днем 25 июля. По данным СБУ, судно использовалось 25 ноября 2018 года, когда российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе.