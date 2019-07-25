Путин пригласил пострадавших от наводнения под Иркутском на морской парад

Президент России Владимир Путин пригласил пострадавших от наводнения в Иркутской области на военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Предложение президент озвучил на встрече с семьями пострадавших в Кремле, передает пресс-служба президента.

«Завтра предлагаю вам, если вы хотите, конечно, мне кажется, это будет интересно, слетать в Санкт-Петербург. Посмотрите Санкт-Петербург, и особенно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое и яркое зрелище. Думаю, что всем понравится», — обратился президент к участникам встречи.

19 июля Путин второй раз приехал в Братск, где провел совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения. На совещании он раскритиковал местные власти за проблемы с восстановлением инфраструктуры, распределением гуманитарной помощи и выплатой компенсаций.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня из-за обильных дождей. В зоне подтопления оказались 11 тыс. жилых домов. В результате погибли 25 человек. В регионе ввели режим ЧС.