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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
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В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма. Об этом в интервью ATR заявил советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.

На сегодняшний день уже есть прообраз комитета «по оккупированным территориям» с подкомитетами по Крыму и Донбассу, добавил он.

По его словам, с XIX века Украина сотрудничала с Крымским ханством. «Россия проглотила Крым — веками независимое государство. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого», — добавил Потураев.

Мнение о том, что Крым был турецкой колонией, советник Зеленского назвал «пропагандистским дискурсом», служащим в качестве оправдания «незаконного территориального захвата».   

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Потураев также заявил, что Украина не будет рассматривать возможность размена Крыма на деоккупацию Донбасса. По его словам, для президента Украины такой вариант урегулирования конфликта недопустим. «Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — сказал он.    

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на полуостров в обмен на решение конфликта на юго-востоке. В этом случае, по мнению Порошенко, «эта власть перестанет быть властью».   

6 июля комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России. Согласно документу, организация уважает территориальную целостность Украины «в границах Крыма, Севастополя и морских районов».  

Теги: Владимир Зеленский, Крым
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