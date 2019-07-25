В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма. Об этом в интервью ATR заявил советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.

На сегодняшний день уже есть прообраз комитета «по оккупированным территориям» с подкомитетами по Крыму и Донбассу, добавил он.

По его словам, с XIX века Украина сотрудничала с Крымским ханством. «Россия проглотила Крым — веками независимое государство. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого», — добавил Потураев.

Мнение о том, что Крым был турецкой колонией, советник Зеленского назвал «пропагандистским дискурсом», служащим в качестве оправдания «незаконного территориального захвата».